Ключ к разгадке тайны заключен в пропавших кадрах

Разгадке тайны перевала Дятлова посвятили свою жизнь многие эксперты. Странная гибель девяти студентов в февральскую ночь 1959 г. до сих пор не поддается объяснению.

Один из экспертов считает, что в том роковом походе туристы сумели сфотографировать секретную ракету, испытания которой проходили в Уральских горах. По мнению специалиста, его гипотезу подтверждает тот факт, что в фотоаппаратах погибших участников группы отсутствовали некоторые фрагменты пленки.

Исследователь отмечает, что молодые люди из группы Дятлова стали свидетелями неудачного запуска военной ракеты и сумели все запечатлеть на камеры. Однако, чтобы окончательно разобраться в деле, необходимо рассекретить некоторые документы, сообщает "Лига Новости Россия".

Интересно, что сестра погибшего Игоря Дятлова, Татьяна Перминова, также считает, что к гибели туристов причастны военные. Девять туристов погибли на Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Их загадочную смерть расследуют до сих пор, выдвигая все новые и новые объяснения.