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На "ленинградском перевале Дятлова" умирают люди

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Фото: www.globallookpress.com
Число жертв в лесах Тихвинского района перевалило за десяток

Больше двух недель назад пропал в Ленинградской области 83-летний пенсионер. Пожилой мужчина 24 сентября ушел из деревни Паньшино на болота, он хотел собрать грибов и ягод. 

Через 4 дня родственники начали беспокоиться и обратились за помощью в полицию и к поисковому отряду "Лиза Алерт". Однако ни волонтеры с собаками, ни правоохранители не смогли найти пропавшего.

Однако пропавший пенсионер – далеко не единственный исчезнувший в болотах Тихвинского района. Леса около с Шугозера в народе называют "ленинградский перевал Дятлова". Здесь и раньше пропадали люди, которых затем находили мертвыми. 

Как сообщает сайт "Комсомольская правда", за 10 лет было найдено 16 частично или полностью обнаженных трупов, причем следы насилия отсутствовали. Люди по неизвестным причинам снимали с себя одежду. Кто-то аккуратно складывал вещи, кто-то разбрасывал вокруг себя. Люди словно теряли рассудок: выбрасывали грибы и ягоды из корзин и ели грязь. Смерть наступала от переохлаждения.

Все несчастные случаи происходили с апреля по октябрь на участке радиусом 50 километров. Что заставляло людей поступать таким странным образом, не ясно до сих пор.


Валентина МАЙОРОВА
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