В деле шестидесятилетней давности возник неожиданный поворот

Ученые института геофизики УрО РАН в Екатеринбурге получили запрос от прокуратуры Свердловской области по делу о гибели группы Дятлова. Правоохранители обратились к специалистам, чтобы те помогли им воссоздать обстановку, которая была в феврале 1959 года в Уральских горах.

"Мы не видим объективных факторов, которые бы указывали на естественный процесс", –

сообщили эксперты агентству URA.RU.

В институте добавили, что склон, на котором погибли туристы, не является лавиноопасным, осадков тогда выпало не так много – всего 90 миллиметров.

При этом эксперты подчеркнули, что прокуратура потребовала предоставить доказательства того, что трагедия была вызвана естественными причинами. Однако утверждать, что все случилось так, ученые не могут. В свою очередь, в прокуратуре агентству ответили, что не будут ничего комментировать до окончания проверки.

Ранее сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова заявила, что погибшие студенты могли стать случайными свидетелями испытаний, проводимых военными.

Девять студентов УПИ под руководством Игоря Дятлова погибли в ночь с 1 на 2 февраля 1959 г. на склоне горы Холатчахль. Тайна их смерти не раскрыта до сих пор.

