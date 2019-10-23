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Внутренности поразил неизвестный яд: всплыли жутки детали о мучениях дятловцев

Внутренности поразил неизвестный яд: всплыли жутки детали о мучениях дятловцев
Фото: www.globallookpress.com
Родную сестру Игоря Дятлова даже не пустили на похороны

НЛО, снежный человек, огненные шары – эксперты и конспирологи чуть ли не десятками выдвигают версии гибели туристов. Причем одна страшнее другой. Однако сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова решительно отвергает эти мистификации, называя их чушью. Объяснение гораздо проще, считает она. Как уже сообщалось ранее, женщина подозревает, что к трагедии причастны военные.

В беседе с изданием "Собеседник" Перминова раскрыла страшные подробности происходившего в первые дни после гибели группы Дятлова. Тогда ей было лишь 12 лет, и на похороны брата ее не взяли – не хотели травмировать и посвящать в подробности.

"Похороны откладывали, чтобы не создавать ажиотажа",

– вспоминает она.

Перминова добавила, что причина смерти, указанная в документах, вызывает серьезные сомнения. Переохлаждение и травмы – подозрительное сочетание. Просто замерзнуть насмерть туристы не могли, уверена она. Причина гибели кроется в другом, отметил адвокат Евгений Черноусов. Ранее он служил старшим оперуполномоченным по особо важным делам ГУ угрозыска МВД СССР и России. По словам Черноусова, собранные доказательства говорят о высокой вероятности техногенной катастрофы. Подкрепляет эту догадку отсутствие результатов гистологического исследования (изучение образцов пораженной ткани под микроскопом) внутренних органов дятловцев. Они "подверглись воздействию неизвестного ядовитого вещества", – заявил Черноусов.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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