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Среди туристов группы Дятлова, которые стали жертвами противостояния США и СССР, мог быть агент КГБ. Вполне возможно, что им являлся Семен Золотарев, предположил житель Магнитогорска В. Ермолаев.
Туристу следовало выследить американских шпионов, которых Вашингтон послал, чтобы якобы уличить Союз в нарушении моратория на ядерные испытания. При этом не исключено, что в команду разведчиков входили не только специально обученные люди, но и уголовники.
О миссии Золотарева, которого шпионы решили устранить, естественно, никто из участников экспедиции не знал, пояснил Ермолаев, пишет "АиФ". Остальные туристы стали невольными свидетелями убийства и тоже были ликвидированы, но не все.
"Метод убийства – ломать ребра до кровоизлияния в легкие – хорошо известен лагерным надзирателям", – заключил эксперт.
Некоторые дятловцы успели скрыться в лесу, однако были настигнуты злодеями. Нападение застало туристов врасплох. Они замерзли, покидая палатки.
Возможно, данная гипотеза ляжет в основу фильма, который, по слухам, задумали снять создатели американского сериала "Чернобыль".
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