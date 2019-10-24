Остальные участники экспедиции пострадали как невольные свидетели убийства товарища. Жертвам ломали ребра до кровоизлияния в легкие

Среди туристов группы Дятлова, которые стали жертвами противостояния США и СССР, мог быть агент КГБ. Вполне возможно, что им являлся Семен Золотарев, предположил житель Магнитогорска В. Ермолаев.

Туристу следовало выследить американских шпионов, которых Вашингтон послал, чтобы якобы уличить Союз в нарушении моратория на ядерные испытания. При этом не исключено, что в команду разведчиков входили не только специально обученные люди, но и уголовники.

О миссии Золотарева, которого шпионы решили устранить, естественно, никто из участников экспедиции не знал, пояснил Ермолаев, пишет "АиФ". Остальные туристы стали невольными свидетелями убийства и тоже были ликвидированы, но не все.

"Метод убийства – ломать ребра до кровоизлияния в легкие – хорошо известен лагерным надзирателям", – заключил эксперт.

Некоторые дятловцы успели скрыться в лесу, однако были настигнуты злодеями. Нападение застало туристов врасплох. Они замерзли, покидая палатки.

Возможно, данная гипотеза ляжет в основу фильма, который, по слухам, задумали снять создатели американского сериала "Чернобыль".