У мистической легенды на самом деле был бытовой финал

После версий о затоптанных насмерть или разорванных снежным человеком туристах группы Дятлова теория шведских исследователей Рикарда Хольмгрена и Андреаса Лильегрена сильно выделяется из общей массы. Они прошли по следам жертв загадочной трагедии, которая произошла более 60 лет назад.

Участники нового похода создали себе максимально приближенные к дятловским условия. Единственное, не смогли выдержать их темп. Натренированные туристы, по мнению Хольмгрена, в последний день выбились из сил и устроили привал.

Мокрые от пота вещи надо было просушить, поделился археолог с корреспондентом Dagens Nyheter. Поэтому, когда "ночью внезапно задул сильный нисходящий ветер" и "палатку начало сдувать", они выскочили без одежды и бросились на поиски укромного места. Двоих назначили ответственными за разведение костра, остальные беглецы принялись сооружать укрытие от ветра. Пытавшиеся разжечь огонь замерзли первыми.

"Остальные сняли с них одежду, чтобы согреться. Но они уже проиграли гонку с морозом и замерзли один за другим",

– заключил Хольмгрен, добавив, что повреждения на телах – это следы от рухнувшего после гибели дятловцев сооружения.



Подобным образом, пояснил эксперт, люди умирали и раньше, однако в России "любят тайны", поэтому сочиняют различные небылицы. А в советский период в деле не получилось поставить точку, так как в те времена не приветствовалось вторжение извне.

Возможно, это предстоит сделать шведским ученым, которые намерены выпустить фильм о своей экспедиции.