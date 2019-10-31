Эксперты расскажут, как умерли туристы, изучив их переломы

Таинственная смерть туристов на Урале не дает покоя многим уже несколько десятилетий. Пока в Интернете пользователи предлагают реальные и фантастические варианты развития событий, эксперты пытаются найти способ узнать точную причину смерти.

Журналистка Наталья Версегова, которая занимается изучением таинственной истории дятловцев считает, что открыть правду поможет только эксгумация останков. Якобы по характеру переломов можно будет понять многое.

Также скептикам по-прежнему не дает покоя личность Семена Золоторева. Есть версия, что на войне он был завербован службами США.

"Он достаточно странная фигура для участников этого похода. И как он оказался в этой группе и почему – это тайна, покрытая мраком. <…> Он фронтовик, он прошел полностью всю войну, причем прошел ее без единого ранения", – добавила журналистка в эфире телеканала "Звезда".



