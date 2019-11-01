Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Второй перевал Дятлова: как туристы погибли на Кольском полуострове

Второй перевал Дятлова: туристы погибли на Кольском полуострове
Фото: www.globallookpress.com
Лыжников нашли без одежды

В январе 1973 г. в Мурманской области погибли 9 парней и одна девушка. Трагедия напоминает загадочную смерть студентов группы Дятлова на Урале в 1959-м.

Лыжники из турсекции Куйбышевского авиационного института шли покорять Чивруайский перевал. Первые полтора дня прошли без происшествий. Однако, что случилось со студентами на второй день после обеда, не знает никто – туристы погибли. Тела пятерых нашли случайно другие лыжники спустя несколько дней. Погибшие лежали на половине палатке, другой стороной они прикрывались. Туристы почему-то не воспользовались спальниками и дополнительной одеждой. Спустя несколько месяцев отыскали останки еще четверых – они, видимо, исследовали дальнейший маршрут. Официальная версия гласила, что лыжники скончались от замерзания из-за несчастного случая, как и группа Дятлова. Родственники в это не поверили.

Лыжники почему-то решили штурмовать перевал в непогоду, не сообщив об этом в турсекцию. Впрочем, эксперты считают, что одного из студентов могло снести сильным ветром, а другие пошли его спасать. Из-за метели туристы не смогли одеться – одежду просто унесло.

При этом, как выяснило издание "Комсомольская правда", эксперты не сомневаются в том, что лыжники погибли из-за холода, потому что сами совершили ошибки. Один из них полагает, что группа Дятлова умерла из-за "уголовщины". 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей