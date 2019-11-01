Лыжников нашли без одежды

В январе 1973 г. в Мурманской области погибли 9 парней и одна девушка. Трагедия напоминает загадочную смерть студентов группы Дятлова на Урале в 1959-м.

Лыжники из турсекции Куйбышевского авиационного института шли покорять Чивруайский перевал. Первые полтора дня прошли без происшествий. Однако, что случилось со студентами на второй день после обеда, не знает никто – туристы погибли. Тела пятерых нашли случайно другие лыжники спустя несколько дней. Погибшие лежали на половине палатке, другой стороной они прикрывались. Туристы почему-то не воспользовались спальниками и дополнительной одеждой. Спустя несколько месяцев отыскали останки еще четверых – они, видимо, исследовали дальнейший маршрут. Официальная версия гласила, что лыжники скончались от замерзания из-за несчастного случая, как и группа Дятлова. Родственники в это не поверили.

Лыжники почему-то решили штурмовать перевал в непогоду, не сообщив об этом в турсекцию. Впрочем, эксперты считают, что одного из студентов могло снести сильным ветром, а другие пошли его спасать. Из-за метели туристы не смогли одеться – одежду просто унесло.

При этом, как выяснило издание "Комсомольская правда", эксперты не сомневаются в том, что лыжники погибли из-за холода, потому что сами совершили ошибки. Один из них полагает, что группа Дятлова умерла из-за "уголовщины".