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Воскресшие дятловцы и огненный шар до смерти напугали россиян

Кадр из фильма &#34;Тайна перевала Дятлова&#34;
Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Яркое свечение озарило все в радиусе километра

В Республике Алтай проходят съемки фильма о перевале Дятлова. Сейчас киногруппа работает в окрестностях сел Чемал, Элекмонар и Семинского перевала.

Для одной из сцен был задействован огромный светящийся шар, который подняли на тросах высоко в небо, он освещал ближайшую округу. Некоторые предположили, что это НЛО.

"Наблюдал странное явление, светящийся шар диаметром метров 30 повис над кронами деревьев. Никаких действий шар не совершал. Мы с отцом предположили, что это НЛО. Так как в том районе нет никаких строений, фонарей и т.п.",

написал испуганный очевидец в соцсетях. Также люди делились фотографиями объекта.

"Прожектора горят так ярко, что вокруг светло в радиусе километра",

цитирует Amic.ru слова местного жителя, снявшего свечение на видео. Его вопросы остались без ответа, однако впоследствии в Министерстве культуры Республики Алтай подтвердили, что с 19 октября до 15 ноября действительно проходят съемки фильма с рабочим названием "Перевал Дятлова".

В феврале 1959 года в Свердловской области нашли тела девяти лыжников, которые отправились туда в составе тургруппы. Странная гибель студентов до сих пор не поддается объяснению. Ранее один из экспертов заявил, что туристы сумели сфотографировать секретную ракету, которая и могла стать причиной трагедии.

Карина СИРАЗОВА

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