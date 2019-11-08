Яркое свечение озарило все в радиусе километра

В Республике Алтай проходят съемки фильма о перевале Дятлова. Сейчас киногруппа работает в окрестностях сел Чемал, Элекмонар и Семинского перевала.

Для одной из сцен был задействован огромный светящийся шар, который подняли на тросах высоко в небо, он освещал ближайшую округу. Некоторые предположили, что это НЛО.

"Наблюдал странное явление, светящийся шар диаметром метров 30 повис над кронами деревьев. Никаких действий шар не совершал. Мы с отцом предположили, что это НЛО. Так как в том районе нет никаких строений, фонарей и т.п.",

– написал испуганный очевидец в соцсетях. Также люди делились фотографиями объекта.

"Прожектора горят так ярко, что вокруг светло в радиусе километра",

– цитирует Amic.ru слова местного жителя, снявшего свечение на видео. Его вопросы остались без ответа, однако впоследствии в Министерстве культуры Республики Алтай подтвердили, что с 19 октября до 15 ноября действительно проходят съемки фильма с рабочим названием "Перевал Дятлова".

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