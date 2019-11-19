Эксперт поделился абсолютно новым вариантом развития событий

Исследователь тайны перевала Дятлова Валентин Дегтерев предложил весьма необычную версию гибели туристов на перевале Дятлова.

Эксперт рассказал на своей страничке в Сети историю, услышанную от врача скорой помощи Александра Филипповича Кошевца, скончавшегося в 2008 году. По словам доктора, он был на вскрытии тел Дубининой, Золотарева, Тибо и Колеватова, и увиденное его потрясло.



Медиков предупредили, что работать надо будет в специальной противочумной одежде с соблюдением строжайших мер безопасности. Было подозрение, что студенты погибли от опасной инфекции с коротким инкубационным периодом.

Кошевец рассказал, что доставленные в морг тела имели странную окраску, а также были загрязнены, в том числе, радиацией. Одежду с погибших сняли только в Свердловске, тогда же взяли образцы тканей – искали возбудителей неизвестной инфекции. Доктор вспоминал, что инфекция была выявлена только при разморозке тел – в замороженном состояние возбудители болезни не были опасны. После того, как туристов похоронили, на кладбище были проведены какие-то секретные мероприятия.

По-видимому, заболевание вспыхивало очень быстро и проходило с сильными галлюцинациями. Возможно, пораженным инфекцией людям могло казаться, что их преследуют, они могли стать агрессивными. Таинственная болезнь также приводила к отторжению тканей конечностей и гангрене, напоминающей обморожение и ожоги. Все эти травмы и были обнаружены у погибших.

Дегтерев подчеркнул, что никаких доказательств правдивости этой версии у него нет, однако он считает необходимым донести ее до широкой публики.

Девять студентов под руководством Игоря Дятлова погибли на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Тайна их смерти до настоящего времени не разгадана.





