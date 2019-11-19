Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Шокирующий поворот: группа Дятлова погибла в мучениях от инфекции

Шокирующий поворот: группа Дятлова погибла в мучениях от инфекции
Фото: www.globallookpress.com
Эксперт поделился абсолютно новым вариантом развития событий

Исследователь тайны перевала Дятлова Валентин Дегтерев предложил весьма необычную версию гибели туристов на перевале Дятлова.

Эксперт рассказал на своей страничке в Сети историю, услышанную от врача скорой помощи Александра Филипповича Кошевца, скончавшегося в 2008 году. По словам доктора, он был на вскрытии тел Дубининой, Золотарева, Тибо и Колеватова, и увиденное его потрясло.

Медиков предупредили, что работать надо будет в специальной противочумной одежде с соблюдением строжайших мер безопасности. Было подозрение, что студенты погибли от опасной инфекции с коротким инкубационным периодом. 

Кошевец рассказал, что доставленные в морг тела имели странную окраску, а также были загрязнены, в том числе, радиацией. Одежду с погибших сняли только в Свердловске, тогда же взяли образцы тканей – искали возбудителей неизвестной инфекции. Доктор вспоминал, что инфекция была выявлена только при разморозке тел – в замороженном состояние возбудители болезни не были опасны. После того, как туристов похоронили, на кладбище были проведены какие-то секретные мероприятия.

По-видимому, заболевание вспыхивало очень быстро и проходило с сильными галлюцинациями. Возможно, пораженным инфекцией людям могло казаться, что их преследуют, они могли стать агрессивными. Таинственная болезнь также приводила к отторжению тканей конечностей и гангрене, напоминающей обморожение и ожоги. Все эти травмы и были обнаружены у погибших.

Дегтерев подчеркнул, что никаких доказательств правдивости этой версии у него нет, однако он считает необходимым донести ее до широкой публики.

Девять студентов под руководством Игоря Дятлова погибли на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Тайна их смерти до настоящего времени не разгадана.  


Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей