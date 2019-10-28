Как разбогатеть просто и быстро с помощью проверенных правил

Древние славяне знали особые приметы богатства, которые тщательно соблюдали. Они с уважением относились к деньгам и с умом вели хозяйство, чтобы обрести материальное благополучие. Славяне составили определенные правила обращения с деньгами.

Все средства нужно хранить аккуратно сложенными в кошельке или шкатулке. Бумажные деньги необходимо тщательно разглаживать, расправлять загибы, а цифры не переворачивать. Каждая банкнота должна лежать вровень к другой. В копилку рекомендуется положить монету, которая отличается от всех остальных. Ее нельзя тратить, так как она служит для привлечения богатства.

Деньги нужно пересчитывать раз в месяц, когда растет луна. Это необходимо делать, чтобы точно знать количество доступных средств. Но тратить деньги сразу нельзя. Они должны хотя бы день провести со своим хозяином, чтобы привлечь дополнительные финансы.

После захода солнца кошелек или шкатулку лучше не доставать. Поэтому пересчитывать банкноты или давать деньги в долг лучше в светлое время суток.

Приметы и заговоры

Древние славяне для привлечения богатства, пересчитывая деньги, приговаривали: "Приходите, да друзей старших приводите".

По углам жилища было принято закладывать монеты. Считалось, что они привлекут в дом финансовое благополучие. Трогать деньги было категорически нельзя. В современных условиях заложить несколько монет или купюр можно во время ремонта.

Каждую осень у славян было принято делать куклу, которую набивали зерном. В период посадки куклу вспарывали, а зерно из нее сажали. Считалось, что с ростом зерна будет расти и достаток. Также можно обратиться к помощи Домового. Чтобы он помогал сохранять деньги и привлекал новые, не стоит оставлять на столе крошки, а грязную посуду в раковине.

Таковы денежные приметы и заговоры для привлечения финансов из славянской магии. Ранее "Утро" рассказало, кому повезет с деньгами по славянскому календарю в 2020 году.