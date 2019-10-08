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Мужскую силу вернут семечки

Мужскую силу вернут семечки
Фото: pixabay.com
Назван топ-продуктов, которые обеспечат влюбленным нескучную ночь

Семечки подсолнечника благодаря целому набору витаминов, минералов и прочих питательных веществ могут привести в чувства мужскую силу, повысив потенцию, и предотвратить бесплодие. Важную роль при этом играет селен, которым богато доступное всем лакомство.  

Также для сексуального влечения полезны крупы, фасоль и жирный творог, пишет ГолосUA. Кроме того, чаще включать в свой рацион следует яйца, овсяные отруби и сыр-пармезан.

Ста граммов любого из продуктов будет достаточно, ведь чересчур жирное меню, наоборот, убивает либидо. Романтичный вечер потерпит фиаско, если на ужин будет картошка-фри, жареные и пересоленные блюда, запитые алкоголем.

А вот рыба жирных сортов, оливковое масло, оливки, авокадо и орехи обечпечат влюбленным нескучную ночь.

Ксения АНДРЕЕВА
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