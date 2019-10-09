Жирный продукт провоцирует проблемы с сердцем

Принцип: "пейте, дети, молоко – будете здоровы", – в самом деле распространяется только на детей и молодежь. А вот после 30-ти лет, если у человека имеются нарушения в организме, от данного напитка лучше воздержаться, советуют специалисты Пермского государственного медуниверситете (ПГМУ).

Так, например, слишком жирное употребление молока – не лучшая затея для людей с больным желудком, кишечником, поджелудочной железой или печенью, отметил профессор. Впрочем, по его словам, в этом возрасте стоит перейти на маложирные продукты, чтобы попросту предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

"Еще большее значение это имеет для людей старше 50 лет, которые ведут малоподвижный образ жизни и употребляют в пищу богатые жиром продукты, а также алкоголь. Им лучше использовать молоко жирностью 1,5 процента, то есть наименее жирное из всех существующих видов питьевого молока", – цитирует эксперта "Российская газета".

Он отметил, что отказ от жирного молока убережет человека от лишнего веса и сохранит его сердце в рабочем состоянии, пишет телеканал "МИР24".