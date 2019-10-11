Всего 9 способов помогут пережить сезон простуд

Осень, как правило, ассоциируется с дождем, слякотью, насморком и кашлем. Поэтому именно в это время года как никогда кстати укреплять иммунитет.

Во-первых, не лишним будет избавиться от стресса. Эксперты рекомендуют чаще заниматься йогой или медитировать, а лучше – и то, и другое вместе. Во-вторых, бодрость тела и духа обеспечат физические нагрузки и качественный сон. Как пишет МедикФорум, люди, уделяющие время тренировкам, на 10% реже болеют простудой. Главное – не переусердствовать.

Также залогом здоровья является хорошее настроение, которым можно зарядиться во время прогулок на свежем воздухе, когда вырабатывается полезный витамин D, и встреч с друзьями. Вообще, одиночество добавляет человеку стресса.

Кто-то его заедает. Кстати, с помощью вкусной еды можно и укрепить иммунитет. Поэтому специалисты рекомендуют баловать себя полезными лакомствами и не отказывать себе в продуктах, содержащих витамины, антиоксиданты, пробиотики и минералы. Рацион должен быть разнообразным и включать овощи, фрукты и ягоды.

Наконец, чтобы защитить себя от простуды, следует отказаться от вредных привычек, почаще ходить в баню, где для бактерий нет шансов выжить, делать массаж, в процессе которого снижается гормон стресса, и пить зеленый чай, содержащий мощный антиоксидант.