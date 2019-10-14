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Эксперт разработал план питания, который поможет не набрать вес осенью и зимой. Одна из главных причин появления лишних килограммов в холода – это отсутствие света и плохое настроение.
Чтобы побороть тягу к сладкой и жирной пище, зимой лучше есть больше ярких продуктов, оставлять в рационе овощи и фрукты. В список разрешенных продуктов вошли бананы, горький шоколад, орехи, морская капуста и сухофрукты.
"Можно порадовать себя сухофруктами: курагой, черносливом, инжиром. Они поддерживают кислотно-щелочной баланс, но увлекаться ими все же нельзя, так как там довольно много сахара",
– цитирует диетолога "Вечерняя Москва".
Также врач посоветовал отказаться от сладких йогуртов и творожков в пользу домашних десертов. Например, можно смешать творог с фруктами и перемешать в блендере.
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