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Снижает пульс: раскрыта неожиданная польза чеснока

Снижает пульс: раскрыта неожиданная польза чеснока
Фото: pixabay.com
Растение борется с холестерином

Чеснок оказывает благоприятное влияние на здоровье. Растение замедляет сердечные ритмы, что улучшает приток крови к мышцам. Продукт также снижает количество зубного налета и улучшает состояние микрофлоры рта. По словам специалистов, данный продукт отличается выраженным антибактериальным качеством.

Некоторые преимущества чеснока объясняются наличием аллицина, благодаря которому он обладает противогрибковыми свойствами. А высокое содержание серы помогает поддерживать пищеварительную систему в чистоте путем вымывания токсинов, сообщает издание "Питерские заметки".

Чеснок поможет справиться с простудой или гриппом, а при регулярном употреблении снизит уровень холестерина и нормализует уровень сахара в крови, передает "ФедералПресс". Главное правило заключается в том, чтобы есть чеснок в сыром виде, так как из-за термической обработки ряд полезных свойств утрачивается, сообщает "Мир24".

Эксперты отмечают, что не стоит съедать больше 2-3 зубчиков чеснока в день. Не стоит есть чеснок перед медицинскими операциями, а также не следует им злоупотреблять людям, страдающим астмой. 

Карина СИРАЗОВА
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