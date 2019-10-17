Обжор ждут серьезные неприятности

Гамбургеры, картофель-фри и другие популярные блюда быстрого приготовления уменьшают выработку тестостерона.

К такому выводу пришли австралийские ученые из университета Флиндерса. Исследования показали, что через час после приема жирной пищи, традиционно подающейся в ресторанах быстрого питания, уровень тестостерона у мужчин падает на 25%.

Эксперты подчеркивают, что изучали только тех представителей пола, которые страдают от лишнего веса, так что, вполне возможно, эти удручающие цифры не относятся к стройным мужчинам.

По мнению медиков, такое падение мужских гормонов не только оказывает влияние на качество половой жизни джентльменов, но и грозит им бесплодием. Согласны со своими австралийскими коллегами и российские специалисты.

"Эффект, к которому приводит употребление картошки фри, сопоставим с тем, что делает с мужским организмом пиво", – напомнила "Лайфу" профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ФНКЦ ФМБА России, диетолог Маргарита Королева.

Доктор добавила, что содержащийся в картофеле крахмал повышает уровень женских гормонов в мужском организме, а это, в свою очередь, негативно влияет на половую функцию.

Королева подчеркнула, что особенно вреден фастфуд для здоровья подрастающего поколения: мальчиков и юношей. Люди более старшего возраста не столь уязвимы, так как зачастую в детстве они питались более правильно, считает диетолог.