Луковый сок с медом и чай из бузины помогут скорее выздороветь

Отказ от курения и употребление большого количества жидкости – основные правила в лечении кашля. Но есть и другие средства – о них рассказали немецкие медики.

В помещении необходимо поддерживать влажный воздух, чтобы дополнительно не нагружать слизистые оболочки сильным кашлем. Также следует пить достаточно жидкости. Хорошо помогают травяные чаи, например из подорожника или бузины. Помимо этого специалисты советуют принимать ванну с раствором из тимьяна. Успокоить кашель способно молоко с медом.

Луковый сок может оказаться настоящей панацеей от боли в горле и кашля, если смешать его с небольшим количеством меда. Соленые пары также помогут от кашля. При этом для вдыхания следует добавлять около десяти граммов соли на один литр горячей воды, передает "МедикФорум".

При кашле нужно обязательно отказаться от курения: компоненты сигаретного дыма могут спровоцировать крайне неблагоприятные последствия.

