Нибиру
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Кофе и сытный завтрак не спасут от тяжелого утра. Кофеин вызовет еще большее обезвоживание организма, а еда после бурных возлияний плохо усваивается и может вызвать рвоту.
Не стоит и лечить подобное подобным: новая порция алкоголя лишь усугубит проблему, отмечает РЕН ТВ.
Простая вода, спортивные напитки с сахаром и электролитами и витамин В6 – вот лучшие средства от похмелья, сообщает РИА ФАН.
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