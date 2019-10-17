Народные средства от утреннего недуга не работают

Кофе и сытный завтрак не спасут от тяжелого утра. Кофеин вызовет еще большее обезвоживание организма, а еда после бурных возлияний плохо усваивается и может вызвать рвоту.

Не стоит и лечить подобное подобным: новая порция алкоголя лишь усугубит проблему, отмечает РЕН ТВ.

Простая вода, спортивные напитки с сахаром и электролитами и витамин В6 – вот лучшие средства от похмелья, сообщает РИА ФАН.