Опасный возбудитель тайно поражает своих жертв

Вирус EV-G 2, который нападает на пострадавших загадочным образом, обнаружен в Японии. Ученые выяснили, что он возник путем мутации энтеровируса G (EV-G).

Пока им заразились только свиньи. При этом неясно, как именно опасный вирус-"невидимка" проник в организм животных, ведь он не способен самостоятельно поражать клетки, поясняет Science Direct.

Его коварство заключается в способности мутировать и прогрессировать. Специалисты не дают никакой гарантии, что возбудители заболевания не переключатся на людей.

Пока для исследователей их появление остается тайной. Возможно, они эксплуатируют вспомогательные внеклеточные агенты, уточняет "МИР24". Однако, чтобы доказать или опровергнуть данную версию, понадобятся дополнительные исследования.



