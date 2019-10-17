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Чеснок и корица: названы эффективные афродизиаки

Чеснок и корица: названы эффективные афродизиаки
Фото: pixabay.com
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Чудо-продукты помогут лишь при правильном питании

Эксперты перечислили 10 продуктов, которые усиливают сексуальную активность. Так, например, омега-3 в авокадо вырабатывает половые гормоны, а калий и магний, входящие в состав плода, заодно, сохраняют сосуды здоровыми.

Приправы также благотворно влияют на интимную жизнь, например, повышает сексуальную активность острый перец. Женщинам стоит почаще есть блюда с корицей, ванилью, а также при отсутствии проблем с щитовидной железой – бобы, которые усиливают фертильность. Либидо усиливает шоколад, а также бабаны, которые помогают достичь оргазма, если регулярно их употреблять, пишет "Домашний очаг".

Аллицин в чесноке также усиливает страсть, но есть это растение необходимо в сыром виде, не поддавая термической обработке. На половое влечение влияет также миндаль, который нормализует репродуктивную систему. Потенцию повысит мед, отмечает агентство "ФедералПресс"

Полина ИВАНОВА
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