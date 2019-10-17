На опасное заболевание укажет всего один признак

Прием водных процедур может открыть глаза на опасные заболевания. Так, если тело чешется после душа больше двух часов, то это является сигналом к действиям.

Сначала, предупреждают медики, стоит проверить печень. Также зуд может стать первым звоночком злокачественного заболевания, которое, по сути, является раком лимфатической системы.

Впрочем, аналогичную реакцию организма вызывает недостаток витаминов А, В и С, а также аллергия, например, на мыло или гель для душа. Еще зуб после душа может свидетельствовать об экземе, псориазе, вирусных и грибковых инфекциях, сообщает "24 канал".

Поможет устранить проблему, уточняет "ФедералПресс", обильное питье и фрукты с овощами в рационе, частая смена полотенца и использование средств с ментолом, которые охлаждают кожу.

Однако прежде необходимо обратиться к специалисту.