Нибиру
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Прием водных процедур может открыть глаза на опасные заболевания. Так, если тело чешется после душа больше двух часов, то это является сигналом к действиям.
Сначала, предупреждают медики, стоит проверить печень. Также зуд может стать первым звоночком злокачественного заболевания, которое, по сути, является раком лимфатической системы.
Впрочем, аналогичную реакцию организма вызывает недостаток витаминов А, В и С, а также аллергия, например, на мыло или гель для душа. Еще зуб после душа может свидетельствовать об экземе, псориазе, вирусных и грибковых инфекциях, сообщает "24 канал".
Поможет устранить проблему, уточняет "ФедералПресс", обильное питье и фрукты с овощами в рационе, частая смена полотенца и использование средств с ментолом, которые охлаждают кожу.
Однако прежде необходимо обратиться к специалисту.
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