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"Нужна мера": названа безопасная норма яиц

Фото: www.globallookpress.com
В этом питательном продукте содержатся полезные насыщенные жиры

Польза яиц доказана давно. Они содержат много витаминов, белка и лецитина, который помогает в работе центральной нервной системы, печени и влияет на обновление кожи, напоминает врач-диетолог. 

Однако, предупредила она, не стоит злоупотреблять данным продуктом. По мнению специалиста, яйца нельзя есть в неограниченном количестве. 

"Здесь нужна мера, потому что желток содержит насыщенные жиры, и холестерин в том числе. Поэтому примерно 3—4 штуки в неделю, по одному яйцу через день – это нормальное количество", — посоветовала специалист, передает RT.

Переедание яиц вкупе с другими тяжелыми продуктами, отметила эксперт, грозит нарушением липидного и холестеринового обмена, уточняет "ФедералПресс"

По словам другого эксперта, не стоит перегружать организм колбасами, салом и пересоленным гарниром. Лучше ограничиться их разовым употреблением. Да и с яйцами сложно переборщить, полагает врач-диетолог. Больше, чем положено, организм не потребует. 

"Глазунья с мелкой зеленью с черным хлебушком…Это что, вредно? Если человек получает удовольствие от еды, он много не съест, он растягивает удовольствие. И самое удивительное, что в этом случае человек наедается и малым количеством", – цитирует специалиста НСН

Однако в Российском птицеводческом союзе считают иначе. Человеку нужно съедать минимум одно яйцо в день, заявила в беседе с РИА "Новости" гендиректор организации, сославшись на утверждения медиков.  

Ксения АНДРЕЕВА
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