В этой местности все чаще замечают странные объекты

Житель Сызрани уверен, в небе над центром города он видео следы НЛО. По словам молодого человека, на самолет объект не был похож.

"Летал странно. Сначала завис, а потом начал двигаться в сторону. Я сперва подумал, что это кто-то запустил в небо квадрокоптер. Но позже заметил, что от объекта исходит инверсионный след", – цитирует слова очевидца "КТВ-Луч".

Сызрань, как отмечают журналисты, в последнее время становится аномальной зоной. В небе над городом все чаще видят что-то странное и необъяснимое. Специалисты же не подтверждают, что светящиеся предметы могут быть признаком существования внеземной цивилизации.