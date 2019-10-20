Бананы и лимоны заменят дорогостоящие лекарства

Немецкий врач Дитрих Гренемейер считает, что от инфаркта и проблем с сердцем в холодную погоду спасут бананы и лимоны.

По его словам, в бананах содержится много минералов и калия. Его дефицит негативно сказывается на работе сердечной мышцы и сосудах. Для поддержания тонуса необходимо ежедневно съедать хотя бы один такой продукт.

В лимонах, как утверждает специалист, есть витамин С, который ускоряет процесс выздоровления при простуде и защищает от сердечного приступа, передает "МедикФорум".