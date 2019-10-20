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Назван вред ежедневного употребления яиц

Назван вред ежедневного употребления яиц
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВредны для фигуры: составлен список запрещенных продуктов
Продукт бьет по здоровью людей старше 40 лет

Диетолог Светлана Титова утверждает, что ежедневное употребление яиц наносит вред организму.

По ее словам, этот продукт полезен, но нужно всегда знать меру.

"Когда рацион состоит исключительно из яиц. Это вредно не только для спортсменов, но и для обычных людей. Особенно для тех, кто ведет активный образ жизни", – цитирует специалиста "Доктор Питер".

Титова подчеркнула, что в яйцах содержится холестерин, поэтому людям старше 40 лет не стоит съедать больше 3-4 штук этого продукта.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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