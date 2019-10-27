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Специалисты утверждают, что обнаружить первые признаки рака можно за 5 лет до развития онкологического заболевания.
Отмечается, что явным признаком является изменение формы и цвета родинок, однако это не самый распространенный симптом.
О развитии рака молочной железы может свидетельствовать изменение формы и размера женской груди. Кроме того, отсутствие аппетита и запоры являются сигналом приближающейся онкологии кишечника, передает РИА ФАН.
Также стоит обратить внимание на долго поднимающуюся
температуру при простуде. Этот симптом говорит об ослабленном иммунитете и
возрастании угрозы возникновения рака.
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