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Названы главные ошибки гипертоников

Названы главные ошибки гипертоников
Фото: www.globallookpress.com
Справиться с болезнью можно, если следовать определенным правилам

Повышенное артериальное давление мучает многих людей. Медики назвали главные запреты для гипертоников.

Отмечается, что с таким заболеванием категорически нельзя курить и пить, так как это приводит к появлению тахикардии и росту давления. Кроме того, стоит следить за весом тела, передает "МедикФорум".

Опасность для людей с гипертонией представляют жирные и соленые продукты. Также стоит ограничить употребление копченостей.

Спровоцировать гипертонический криз могут большие физические нагрузки.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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