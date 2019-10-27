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Повышенное артериальное давление мучает многих людей. Медики назвали главные запреты для гипертоников.
Отмечается, что с таким заболеванием категорически нельзя курить и пить, так как это приводит к появлению тахикардии и росту давления. Кроме того, стоит следить за весом тела, передает "МедикФорум".
Опасность для людей с гипертонией представляют жирные и соленые продукты. Также стоит ограничить употребление копченостей.
Спровоцировать гипертонический криз могут большие физические нагрузки.
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