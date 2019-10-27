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Доктор Александр Мясников рассказал для кого прием аспирина может быть смертельным.
По его словам, от этого лекарства обязательно стоит отказаться астматикам и людям с болезнями сердца. Таблетки, как утверждает специалист, могут только усугубить здоровье.
Также не стоит принимать аспирин в качестве профилактики здоровья сердца, так как это может привести к кровоизлиянию в мозг.
"Медицинская статистика демонстрирует, что лица старше 70 лет на аспирине умирают чаще пациентов, которые отказались от него", – цитирует Мясникова РИА ФАН.
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