Медики предупреждают об опасности

Об опухоли могут говорить зуд и выпадение волос.

Неожиданную опасность врачи нашли в головных уборах. Перед грядущим похолоданием россиян предупредили, что шапки могут спровоцировать смертельную болезнь. Опасны не сами беретки, ушанки и так далее, а бытовая химия, которую добавляют при стирке и хранении.

Кроме того, опасные вещества могут использоваться и в производстве шапок. Как пишет Vistanews со ссылкой на врача Дмитрия Разумовского, 80 процентов головных уборов, которые продаются в нашей стране – некачественные.

Если у вас после ношения шапки чешется голова и выпадают волосы – это тревожный знак. Возможно, эти симптомы говорят об образовании опухоли. Также может появиться сильная головная боль. Наиболее опасными являются шапки-ушанки, головные уборы со стразами и прочими украшениями. Как правило, для подобных изделий используется при хранении химия, чтобы они не теряли форму. Специалисты рекомендуют внимательно изучить состав шапки перед покупкой и отдавать предпочтение натуральным материалам и классическим моделям.