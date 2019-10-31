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Развенчан миф о пользе секса для беременных

Развенчан миф о пользе секса для беременных
Фото: www.globallookpress.com
Интимная близость не приближает роды

Ученые выяснили, можно ли заниматься сексом при беременности, особенно на последних сроках интересного положения. Оказалось, что акт любви не противопоказан. 

Впрочем, и большой пользы от него нет. Таким образом легенда о том, что акт любви приближает роды, разрушена.

Что прийти к такому выводу, итальянские специалисты исследовали группу женщин, которые занимались сексом на последних стадиях беременности, и тех, кто этого не делал. В обоих случаях будущие мамы рожали примерно в одно и то же время, пишет "МедикФорум".

А миф о том, что оргазм сродни стимулирующим лекарствам, поскольку вызывает сокращение матки, появился в далеких 1970-х годах. Тогда ученые установили, что мужское семя, действительно, содержит похожие активные вещества.

Да и пик сексуального наслаждения способствует сокращениям. И тем не менее эти два процесса: половая связь и роды, – никак не связаны. 

Ксения АНДРЕЕВА
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