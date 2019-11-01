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Жир поможет предотвратить болезни сердца

Жир поможет предотвратить болезни сердца
Фото: www.globallookpress.com
Правда, для профилактики годятся только его "здоровые" виды

Для укрепления и оздоровления сердца не обязательно прибегать к дорогому и сложному питанию. Привычные продукты содержат вещества, защищающие сосуды, улучшающие кровообращение и предотвращающие появление тромбов.

Специалисты советуют есть больше зеленых овощей – они содержат огромное количество минералов, способствующих оздоровлению сосудов. Красные растительные продукты также очень полезны. Клюква сделает сосуды эластичными, а свекла снизит кровяное давление. Врачи также рекомендуют употреблять больше "здорового" жира -  рапсовое и оливковое масла, жирную рыбу, авокадо, орехи, семена льна и льняное масло.

Рекомендуется сократить количество мяса в рационе, так как оно содержит насыщенные жиры, способствующие росту уровня холестерина. Стоит ограничить и употребление сахара – он приводит к ожирению, увеличивая риск развития сахарного диабета. А вот от специй врачи советуют не отказываться: пряности содержат большое количество антиоксидантов, способных ослаблять разрушительное действие свободных радикалов, повышающий риск возникновения серьезных заболеваний – рака, диабета и болезней сердца, сообщает "МедикФорум".

Продукты с высоким содержанием магния – зерна, орехи, бобовые и бананы – нормализуют сердцебиение и предотвращают риск развития аритмии. Также необходимо пить достаточное количество воды – при ее нехватке уменьшается объем крови в сосудах, что увеличивает нагрузку на сердце, поскольку сердечная мышца вынуждена быстрее качать кровь. Работа в таком сверхинтенсивном режиме повышает риск различных повреждений миокарда.

Карина СИРАЗОВА
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