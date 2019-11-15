Заражения не избежать: от герпеса страдают все люди на Земле

Врач рассказала, в каких случаях нужно обратиться в больницу

Главный детский инфекционист Московской области рассказала, что к 60 годам герпесом заражаются все люди на нашей планете. Так происходит потому, что герпесвирусы остаются в организме навсегда. В большинстве случаев вирус просто "спит", однако опасность заболеть все равно существует.

"Для большинства людей герпес – это характерные высыпания на губах. Так вот это первый признак того, что иммунная система человека не может контролировать спящее состояние вируса, дает ему возможность размножиться. Это повод обратиться к врачу и пройти лечение", – цитирует врача Елену Мескину "Подмосковье сегодня".

Медик рассказала, что самое главное – это понять, какой тип вируса у вас, врожденный или приобретенный, так как первая форма более опасна.