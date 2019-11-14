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Без лекарств: найден необычный способ спасти потенцию

Ходьба на ягодицах: найден необычный способ спасти потенцию
Фото: www.globallookpress.com
Повысить мужскую силу можно без препаратов

Проблемы с потенцией, как признаются сами мужчины, у них начинаются ближе к 50 годам. Справиться с деликатной проблемой можно без операций и лекарств.

Читатели "Утра" поделились своими советами, которые помогут сохранить мужскую силу. Прежде всего пользователи советуют отказаться от курения, избегать стресса и спать не менее 8 часов. Также мужчины рекомендуют правильно питаться и пить достаточное количество воды. А вот к лекарственным препаратам в Интернете относятся отрицательно.

Также в комментариях сразу несколько мужчин рассказали о необычном способе повысить потенцию – хождении на ягодицах.

"Никогда не пользуйся различными химическим препаратами, повышающими потенцию. Они только ухудшают состояние. Лучше всего – это физические упражнения. Основное – это, как ни странно, хождение на попе",

написали в комментариях.

Чтобы выполнить это упражнение, нужно сесть на пол, выпрямив спину и слегка раздвинув ноги. Затем нужно максимально напрячь мышцы ног и ягодиц и начать передвигаться вперед, слегка приподнимая ноги поочередно. Затем проделать эти же движения назад.

Такое упражнение, как утверждают мужчины, заменит виагру и не повредит здоровью.

"Я уверяю (проверено на личном опыте, мне за 60), что это лучшая и бесплатная "виагра" для мужика. Главное не ленись и не сдавайся", – поделился своим секретом пользователь.

Ранее "Утро" рассказало о том, как ментоловые сигареты влияют на потенцию. 

Дарья ПЕТРОВА

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