Избавиться от проблем с эрекцией помогут простые упражнения

Считается, что проблемы с потенцией возникают после 60 лет, однако в последнее время это явление молодеет и с ним все чаще сталкиваются мужчины в возрасте 30 – 40 лет.

На качество потенции, по мнению врачей-сексологов, во многом влияет питание. Избыток жиров и углеводов в рационе способствует интенсивному накоплению холестерина – врага тестостерона, который отвечает за стабильную эрекцию. Лишний вес также увеличивает риск импотенции из-за трансформации мужского тестостерона в женский гормон эстроген.

Курение, употребление алкоголя и отсутствие физической активности также пагубно скажутся на эрекции. Однако диетологи отметили, что мужчинам могут навредить и некоторые здоровые тренды, например, вегетарианство. Дело в том, что органические кислоты, содержащиеся в сое и некоторых видах зелени, затрудняют усвоение цинка и селена – минералов, которые участвуют в производстве тестостерона, сообщает "МедикФорум". Также на потенцию влияют и психологические проблемы – боязнь мужчин не соответствовать определенным стандартам и неуверенность в себе.

Сохранить мужскую силу поможет не только здоровый образ жизни и прием лекарств, но и некоторые народные средства, передает Menpotency.ru. Положительное влияние окажут имбирь, настойка из корня женьшеня, сельдерей, а также орехи и мед. Также существуют специальные упражнения против импотенции. Среди них – марш на месте с высоким подъемом коленей, вращение таза, вставание на "мостик", приседания. В большинстве из них работает копчиково-лобковая мышца, сила которой определяет стойкость эрекции за счет увеличения кровотока в области пениса.