Продукты пчеловодства помогут разнообразить интимную жизнь

Перга – переработанная пчелами пыльца – отличное средство для восстановления эрекции и улучшения потенции.

Исследования показывают, что, если ежедневно принимать не менее 8 г этого продукта, лечение бесплодия и простатита пойдет гораздо быстрее.

Специалисты также рекомендуют как можно чаще есть пчелиный мед, особенно в сочетании с грецкими орехами, сухофруктами, ягодами и лимоном. Мед содержит белок, отвечающий за выработку тестостерона, что крайне необходимо для полноценной интимной жизни, отмечает портал "Пробирка".

При этом медики напоминают, что в отличие от обычной цветочной пыльцы, пыльца, переработанная пчелами, гипоаллергенна. Когда насекомые обрабатывают обножку своими слюнными железами, они растворяют содержащиеся в ней аллергены. Поэтому пчелиную пыльцу можно без опасений есть всем желающим.

