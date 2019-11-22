Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Желтизна глаз и боль: как обнаружить рак поджелудочной железы

Желтизна глаз и боль: как обнаружить рак поджелудочной железы
Фото: www.globallookpress.com
Страшную опухоль можно обмануть, если вовремя прислушаться к своему организму

Рак поджелудочной железы – пожалуй, самое коварное заболевание. Оно не дает о себе знать до смертельной стадии. А потом человек резко "сгорает". 

Повергнуть затаившегося в организме противника можно лишь в одном случает: если обнаружить опухоль в зачатке. А для этого надо прислуживаться к себе и замечать любые изменения в здоровье. 

К чуть заметным симптомам рака относятся желтизна белков глаз или кожи, пишет Express. Каждый десятый онкобольной страдает желтухой, которая, как правило, проявляется на второй и третьей стадии злосчастного недуга. 

Также опасными сигналами могут стать потемневшая моча и изменения в работе кишечника. Например, даже несущественная боль после еды. Ни один из признаков нельзя игнорировать. Не стоит также заниматься самолечением, предупреждают специалисты и настоятельно рекомендуют срочно бежать к врачу. Лучше пусть сигнал окажется ложным, чем будет упущена единственная возможность победить рак.  

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Турция запустила паромы в Крым

Стороны налаживают взаимный экспорт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей