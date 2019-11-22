Страшную опухоль можно обмануть, если вовремя прислушаться к своему организму

Рак поджелудочной железы – пожалуй, самое коварное заболевание. Оно не дает о себе знать до смертельной стадии. А потом человек резко "сгорает".

Повергнуть затаившегося в организме противника можно лишь в одном случает: если обнаружить опухоль в зачатке. А для этого надо прислуживаться к себе и замечать любые изменения в здоровье.

К чуть заметным симптомам рака относятся желтизна белков глаз или кожи, пишет Express. Каждый десятый онкобольной страдает желтухой, которая, как правило, проявляется на второй и третьей стадии злосчастного недуга.

Также опасными сигналами могут стать потемневшая моча и изменения в работе кишечника. Например, даже несущественная боль после еды. Ни один из признаков нельзя игнорировать. Не стоит также заниматься самолечением, предупреждают специалисты и настоятельно рекомендуют срочно бежать к врачу. Лучше пусть сигнал окажется ложным, чем будет упущена единственная возможность победить рак.