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Время пришло: Земле угрожают солнечные супербури

Время пришло: Земле угрожают солнечные супербури
Фото: pixabay.com
Вспышки на Солнце уже начались

Каждую четверть века солнечные бури способны вывести из строя оборудование. Именно с такой периодичностью происходят масштабные геомагнитные возмущения, которые "бьют" по электроэнергии, спутникам, GPS и радиосвязи.

Процессы меньшей силы случаются каждые три года, полагают британские исследователи. Они разделили данные супербури на великие и сильные. Выяснилось, что за последние 150 лет первые тревожили Землю всего 6 раз, вторые, которые перемещаются вдвое быстрее из-за высокоскоростного солнечного ветра, – 42 раза, пишет издание Science Alert.

Впрочем, данную теорию ставит под сомнение тот факт, что последняя сильная буря датирована 1989 годом. Она наблюдалась в канадском Квебеке. То есть не 25 лет назад, а немного больше из-за магнитной бури пострадала система распределения электроэнергии. Яркие полярные сияния были видны в южных широтах Северной Америки.

Напомним, ранее ученые предупредили, что 5 февраля человечество почувствует последствия геомагнитной активности, которая началась 2 февраля и продлится до 4 числа. Не исключено, что время для супербури пришло. 

Ксения АНДРЕЕВА

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