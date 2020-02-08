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Популярные слухи о раке опровергли

Здоровый образ жизни и питание не снижают риска заболеть раком

Такого мнения придерживается заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера Александр Дорофеев.

По его словам, нельзя игнорировать регулярные обследования.

"В нашей стране действуют программы диспансеризации и скрининговые программы", – напомнил он в беседе с "Российской газетой".

По поводу питания все индивидуально. Так, к примеру, вино, кофе и шоколад не будут полезны тем, кто страдает мастопатией. Впрочем, с одним из популярных утверждений о раке онколог согласился. Он заявил, что продукты из переработанного мяса могут провоцировать рак кишечника за счет канцерогенов, выделяющихся при переваривании.

В какой-то мере подстраховаться поможет растительная пища, однако это не дает гарантии, что человек не заболеет.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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