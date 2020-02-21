Животное жило 100 миллионов лет назад

Ученые нашли на Волге позвонок гигантского доисторического чудовища. В длину кость равна 19 сантиметрам. Специалисты обнаружили находку у села Нижняя Банновка Саратовской области. Археологи верят, что кость принадлежала морскому ящеру плиозавру.

Найденный предмет изменил представления ученых о размере и возрасте древних рептилий, передает слова представителей Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН "МИР24".

Кость обнаружили в породах, которые сформировались около 100,5-93,9 миллиона лет назад. Считалось, что плиозавры того времени измельчали и практически исчезли. Но находка саратовских ученых говорит о том, что размер вымершего ящера составлял 10-11 метров в длину.