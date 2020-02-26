Раскрыта одна из тайн перевала Дятлова
Загадка гибели девяти студентов в Уральских горах годами тревожит пытливые умы исследователей. За время, прошедшее с трагедии, было выдвинуто множество версий, объясняющих неординарное происшествие.
Эксперт Андрей Пшеничников напомнил на своей страничке в "Яндекс Дзен", что туристы могли за заблудиться на перевале. Эту простую версию поисковики озвучили почти сразу же после обнаружения погибшей группы. Возможно, студенты решили не переходить через северо-восточной отрог горы Хохлачатль, а хотели обойти его снизу. Чтобы пройти этим маршрутом, им нужно было с перевала спуститься в распадок.
Из-за плохой видимости туристы, по-видимому, свернули не там, где нужно, и поднялись на склон горы, думая, что они пока еще идут под перевалом. Именно поэтому путешественники поставили палатку на горе. Сами они считали, что находятся под перевалом. Эта версия объясняет и странный выбор направления, куда побежали туристы. Ведь, покинув палатку, они пошли не к лабазу на юг, а в противоположную сторону.
Впрочем, автор блога сомневается, что все можно объяснить так просто. Ведь в группу входили опытные студенты. Они должны были почувствовать, что поднимаются в гору, и оценить примерное расстояние, которое прошли. Кроме того, погода позволяла увидеть вершину Хохлачатля и понять, вниз идут туристы или вверх.
Девять человек под руководством Игоря Дятлова погибли в горах Урала в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Тайна их гибели до сих пор не разгадана.
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