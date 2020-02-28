Туристка столкнулась со сверхъестественным в тайге

Путешественница-экстремал Александра Стрельцова 26 февраля увидела НЛО недалеко от перевала Дятлова. Девушка провела больше двух недель в тайге, прежде чем почувствовала недомогание и заметила, что техника перестала работать.

На четвертый день, когда туристка жила в избе на базе "Арбынья", с нею не смогли связаться. После того как девушка не ответила на несколько контрольных звонков, один из организаторов поездки Сергей Широбоков отправился за нею.

У Стрельцовой вышла из строя вся электроника, перестала включаться камера GoPro. В группе, посвященной ее путешествию, рассказали, что Александра чувствовала постоянную тревогу и слабость. Недомогание не прошло через несколько дней.

Путешественница наблюдала из окон своей избы яркое свечение, сообщает URA.RU. Дом находится недалеко от перевала, где в феврале 1959 г. погибла группа студентов.

В ее составе были девять человек, включая руководителя – Игоря Дятлова. Причина смерти туристов до сих пор не установлена.

Ранее "Утро" писало об очередном предположении, будто группу студентов погубил снежный человек.