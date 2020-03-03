Предположение об убийстве "студентов-диссидентов" оскорбило сына советского функционера

Дзержинский суд Санкт-Петербурга вынес решение об уничтожении документальной книги Анны Охременко "Уральская Голгофа, или Госзаказ на ликвидацию", в которой автор выдвинула свою версию массовой гибели участников турпохода учащихся Уральского политехнического института в район горы Холатчахль в 1959 г., более известного как перевал Дятлова.

По мнению писательницы, причиной трагедии стал донос на студентов, которые якобы собирались сбежать за границу, а приказ об уничтожении молодых людей отдал КГБ лично 1-й секретарь Свердловского обкома партии Андрей Кириленко, будущий секретарь ЦК КПСС и кандидат в генсеки.

"Заморозить в очередном походе! Без единого выстрела, чтоб комар носа не подточил", – вкладывает автор книги в уста партийного босса приказ о ликвидации неугодных студентов сотрудникам местного отделения КГБ.

Кроме того, в повести Охременко уделила внимание личности Кириленко, в том числе, его причастности к расстрелу мирной акции жителей Новочеркасска в 1962 г.

Как отмечает издание АБН, само исследование вышло в 2018-ом весьма ограниченным тиражом – в 50 экземпляров. Однако в 2019-м книга попала в руки сына покойного члена КПСС Анатолия Кириленко, который посчитал ее оскорбляющей память отца. Он оценил свои моральные страдания в 100 тыс руб компенсации.

Кириленко-младший через суд потребовал признать лживыми утверждения о причастности отца к гибели студентов УПИ, расстрелу жителей Новочеркасска, а также данные о его психических расстройствах.

Суд решил, что версию Охременко о причинах трагедии группы Игоря Дятлова опровергнуть не представляется возможным. Однако признал не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство покойного, информацию о психических проблемах Кириленко-старшего и организации им расстрела.



Автор должна выплатить его сыну 50 тыс руб компенсации. Весь тираж книги суд постановил уничтожить, поскольку невозможно оттуда убрать "недостоверные" цитаты без изъятия из оборота всех экземпляров.

Пока это решение не вступило в силу, т.к. Охременко подала жалобу в Санкт-Петербургский городской суд.