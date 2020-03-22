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Не сдержали эмоций: раскрыта неожиданная причина гибели дятловцев

Не сдержали эмоций: раскрыта неожиданная причина гибели дятловцев
Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Туристы избили друг друга до смерти на фоне простого конфликта

Эксперты уже более полувека пытаются выяснить, что произошло 2 марта 1959 г. на Северном Урале, когда погибли 9 лыжников группы Дятлова. Автор книги-расследования "Тайна перевала Дятлова" Николай Андреев предполагает, что причина смерти студентов кроется не в жестокости местного народа манси и не во взрыве секретной ракеты военных, а в банальной человеческой эмоциональности.

Специалист поделился с порталом "Родина" отрывком из экспертизы трупа одного из участников похода Юрия Дорошенко. У студента был разбит нос и верхняя губа – следы запекшейся крови можно было бы объяснить тем, что он упал на что-то твердое. Однако исследователь считает, что, вероятнее всего, лыжника ударили. Экспертиза трупа Игоря Дятлова указывает на то, что он при жизни ударял кулаком.

Андреев не исключает того, что группа поссорилась из-за чего-то в палатке, что в результате спровоцировало драку. Ведь часто бывает, по его словам, когда спокойные люди вмиг превращаются в монстров.

"Неосторожно брошенное слово, грубое замечание, уязвленное самолюбие, сшибка амбиций – и в ярости кто-то хватается за нож, полосует скат палатки, все выскакивают, в чем были, на мороз и продолжают выяснять отношения", – рассказал Андреев.

Несмотря на то, что лыжники были друзьями, между ними могли созреть сразу несколько конфликтов. Например, Игорь Дятлов мог бороться с Семеном Золотаревым за лидерство в группе. Между Дятловым, Дорошенко и Зиной Колмогоровой мог возникнуть любовный треугольник. 

Другие же эксперты высказывали теорию о том, что группа Дятлова погибла из-за снежного человека. 

Полина ИВАНОВА

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