Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Жуткие слухи подтвердились: дятловцев убил снежный человек с дубиной

Жуткие слухи подтвердились: дятловцев убил снежный человек с дубиной
Фото: pixabay.com
Страшное создание нашли на фотографиях

Тайна перевала Дятлова до сих пор будоражит умы ученых и конспирологов. Что убило туристов, неизвестно по сей день. Энтузиасты снова и снова пересматривают архивные фото, сделанные дятловцами в том роковом походе. Похоже, это наконец дало свои плоды.

Один из исследователей сообщил, что нашел на кадрах снежного человека. Шокирующее открытие он сделал, увеличив снимки в фоторедакторе. Его внимание привлекло темное пятно в отдалении, которое не было похоже на дерево или валун.

"…проявляется явно не дерево и не камень. Это живой обьект. И он очень напоминает гоминида, известного людям как снежный человек. Такое ощущение, что он пытается вырвать дерево. Для чего оно ему? Использовать как дубину для нападения. Судя по всему дятловцы вызвали у него агрессию",

пишет автор канала "Мысли о разном" в "Яндекс.Дзен".

Взволнованный энтузиаст также отметил, что нашел снежного человека и на фото, которые поисковики сделали уже после гибели группы Дятлова. Он наблюдал за ними из укрытия.

Ранее о возможном нападении йети на туристов говорили медики, которые изучали увечья, полученные дятловцами.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Что вы несете, всем известно, что их убили аннуанки с Нибиру! Но сначала в палатке взорвался спирт, а потом всех изнасиловали КГБшники, местные жители и животные. И что-то еще было, не помню всего того гOBHа, которое жYPHашлюXи с утра тут писали.
М
Ответить
- не снежный человек а мамонт,пролетая рядом,при чем на голове у него росло вишневое дерево
- у мамонта?
- ну не у слона же
1
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы окрысились на британцев из-за Крымского моста

В Соединенном Королевстве полуостров признали российским

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей