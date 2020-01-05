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Тайна перевала Дятлова до сих пор будоражит умы ученых и конспирологов. Что убило туристов, неизвестно по сей день. Энтузиасты снова и снова пересматривают архивные фото, сделанные дятловцами в том роковом походе. Похоже, это наконец дало свои плоды.
Один из исследователей сообщил, что нашел на кадрах снежного человека. Шокирующее открытие он сделал, увеличив снимки в фоторедакторе. Его внимание привлекло темное пятно в отдалении, которое не было похоже на дерево или валун.
"…проявляется явно не дерево и не камень. Это живой обьект. И он очень напоминает гоминида, известного людям как снежный человек. Такое ощущение, что он пытается вырвать дерево. Для чего оно ему? Использовать как дубину для нападения. Судя по всему дятловцы вызвали у него агрессию",
– пишет автор канала "Мысли о разном" в "Яндекс.Дзен".
Взволнованный энтузиаст также отметил, что нашел снежного человека и на фото, которые поисковики сделали уже после гибели группы Дятлова. Он наблюдал за ними из укрытия.
Ранее о возможном нападении йети на туристов говорили медики, которые изучали увечья, полученные дятловцами.
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