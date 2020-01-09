Из засекреченного уголовного дела исчезли десятки страниц

Исследователь тайны перевала Дятлова Валентин Дегтерев сумел по-новому взглянуть на уже известные материалы уголовного дела, открытого после гибели туристов. Он обнаружил, что из засекреченного второго тома уголовного дела в 1959 г. были изъяты 24 листа. По его мнению, пропавшие материалы должны были содержать отчет о вскрытии, анализы крови, допросы свидетелей и результаты других экспертиз.

Позднее произошло нечто еще более удивительное: кто-то добавил в дело десятки новых страниц, заполненных бессмысленной информацией, которая только все запутала. Дегтерев считает, что подложить материалы могли люди, занимавшиеся разгадкой тайны перевала Дятлова в 80-е и 90-е гг. прошлого века.

Сделано это было для того, чтобы подкрепить фальшивыми доказательствами фантастические версии горе-экспертов, подчеркнул исследователь. Он считает, что нужно найти недостающие страницы старого уголовного дела, а остальные материалы проверить, чтобы убедиться, что среди них нет позднейших подделок.

На своей страничке в Сети Дегтерев пришел к неутешительному выводу: "Страшная сказка о гибели группы Игоря Дятлова теперь живет своей, самостоятельной, жизнью. Поэтому-то я не верю в то, что кто-то установит истинную причину гибели туристов".