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Загадка перевала Дятлова продолжает волновать умы общественности. Исследователь Валентин Дегтерев, посвятивший немало сил разгадке этой тайны, заявил, что все эксперты умалчивают об одном вопиющем факте: все деревья, которые росли на месте гибели туристов, давно спилены.
"Все это делает любые посещения данного места бессмысленными, так как место гибели туристов находится абсолютно в другом месте, нежели нам это доказывают бесчисленные орды т.н. "дятловедов", –
написал Дегтерев на своей страничке в Сети.
Валентин утверждает, что лес спилили по распоряжению следователя Льва Иванова и прокурора Темпалова, чтобы уничтожить культовое сооружение манси. По мнению Дегтерева, Иванов и Темпалов знали настоящую причину гибели группы и "понимали, что оставлять такие доказательства нельзя".
Исследователь считает, что сейчас вся история с перевалом Дятлова превратилась в обыкновенный коммерческий проект. По мнению Дегтерева, нет никакого смысла "таскаться" на перевал Дятлова, лучше оставить это "нехорошее" место в покое.
"Никто тайну эту не раскроет", -
подвел итог своих критических размышлений Дегтерев в ролике на Youtube.
Девять туристов под руководством Игоря Дятлова погибли в Ураьских горах в ночь на 2 февраля 1959 года. Тайна смерти группы Дятлова не разгадана до сих пор.
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