Эксперт пришел к неутешительному выводу: место преступления зачистили много лет назад

Загадка перевала Дятлова продолжает волновать умы общественности. Исследователь Валентин Дегтерев, посвятивший немало сил разгадке этой тайны, заявил, что все эксперты умалчивают об одном вопиющем факте: все деревья, которые росли на месте гибели туристов, давно спилены.

"Все это делает любые посещения данного места бессмысленными, так как место гибели туристов находится абсолютно в другом месте, нежели нам это доказывают бесчисленные орды т.н. "дятловедов", –

написал Дегтерев на своей страничке в Сети.

Валентин утверждает, что лес спилили по распоряжению следователя Льва Иванова и прокурора Темпалова, чтобы уничтожить культовое сооружение манси. По мнению Дегтерева, Иванов и Темпалов знали настоящую причину гибели группы и "понимали, что оставлять такие доказательства нельзя".

Исследователь считает, что сейчас вся история с перевалом Дятлова превратилась в обыкновенный коммерческий проект. По мнению Дегтерева, нет никакого смысла "таскаться" на перевал Дятлова, лучше оставить это "нехорошее" место в покое.

"Никто тайну эту не раскроет", -

подвел итог своих критических размышлений Дегтерев в ролике на Youtube.

Девять туристов под руководством Игоря Дятлова погибли в Ураьских горах в ночь на 2 февраля 1959 года. Тайна смерти группы Дятлова не разгадана до сих пор.

