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Достали из-под земли: из-за эксгумации дятловца разгорелся скандал

Над трупом дятловца надругались ради сенсации
Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Останки погибшего мучительной смертью вытащили на потеху публике

В загадочной гибели туристов Дятлова вскрылись новые детали. По словам юриста Фонда памяти Дятлова Евгения Черноусова, тело одного из участников экспедиции Семена Золотарева эксгумировали. Причем сделали это, обойдя закон.

"Почему-то произошла эксгумация в нарушение АПК, не в рамках уголовного дела, не следователем", – пояснил правозащитник, передает РИА "Новости".

Черноусов отметил, что соответствующий запрос направлен в адрес администрации Екатеринбурга с просьбой разобраться в ситуации.

По мнению юриста, тревожить прах погибших спустя 60 лет следователи в праве только ради уголовного дела, чтобы результаты экспертизы добавить к уликам. На законной процедуре также настаивает сестра руководителя экспедиции Игоря Дятлова Татьяна Перминова. 

"Если это будет крайне необходимо, то есть без этого нельзя будет обойтись, я думаю, что родственники не будут против, потому что истина должна быть определена", – заключила родственница Дятлова.

Во вторник, 1 октября, она попросила президента Путина отдать дело в руки Следственного комитета, уточняет "URA.RU".

Добавим, что глава Фонда Юрий Кунцевич полагает, что тело Семена Золотарева извлекли из места захоронения по инициативе журналистов, которые проводят собственное расследование.

Ксения АНДРЕЕВА
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