В мутной истории с якобы подмененным ветераном поставили неожиданную точку

После эксгумации тела Семена Золотарева, как стало известно ранее, разразился громкий скандал. Однако всплыли и некоторые детали, которые добавили загадок всем, кто старается раскрыть главную тайну перевала Дятлова. Выяснилось, что обнаруженные на теле одного из них странные надписи указывали на его связь с иностранной разведкой.

"На руке имеется надпись: "Гена". На тыле правого предплечья в средней трети татуировка с изображением "'свеклы и букв + С", на тыле левого предплечья татуировка с изображением "Г.С" ДАЕРММУАЗУАЯ", пятиконечная звезда и буквы "С", буквы "Г+С+П = Д" и цифры 1921 год", – цитирует описание эксперта исследователь Валентин Дегтерев.

Однако "все, кто знал Золотарева при жизни, говорили, что никаких наколок у него никогда не было", добавил он и предположил, что это могли быть "надписи химическим карандашом стойкими к воде чернилами", напоминающими "определенный код, шифр или пароль", который никто не мог разгадать.

Дегтерев не сразу, но раскрыл истину. Он сообщил, что "это оказалось сочетание шифра Морзе и фонетического алфавита "Альфа-Браво", принятого в 1956 г. в странах блока НАТО".

Тем самым, добавил исследователь, человек Семен Золотарев не был ветераном войны, как представлялся. Он должен был установить маяк рядом с засекреченным объектом – "установкой для дальней, тропосферной связи".

Ранее возникли подозрения, что Золотарев "был немецким агентом", но их опроверг тот же Дегтерев и не исключил, что этого человека использовали в разведке СМЕРШ. До этого исследователь высказал предположение, что место, где погибла группа Дятлова зачистили, чтобы уничтожить некое культовое сооружение. Называли и возможного убийцу туристов.