Восхождение было плохо организовано

Тайна перевала Дятлова остается нераскрытой – причина гибели туристов официально все еще не названа. Одни думают, что трагедия произошла из-за спецслужб, другие винят инопланетян и снежного человека. По одной из версий, никакой мистики и вовсе не было, а группа погибла лишь из-за плохой организации. Так считает один из исследователей.

Несмотря на то что Игорь Дятлов был опытным участником нескольких походов, трагедия могла произойти из-за допущенным им ошибок. Так, группа заранее не сообщила о своем маршруте, поэтому место стоянки нашли лишь спустя две недели. Также, исходя из данных следствия, руководитель не послушал совета оленеводов относительно выбора тропы и пошел своей дорогой.

Группа начала восхождение на гору только в 15:00, что очень поздно для зимнего времени, ведь темнеет рано, а выбирать дорогу, подсвечивая ее одним фонарем, – крайне опасно, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Турист в горах". Снаряжение для похода также не было подходящим – палатка была тяжелой и дырявой.

Ранее на видео с перевала Дятлова исследователи обнаружили снежного человека. А сестра руководителя похода раскрыла детали гибели туристов.