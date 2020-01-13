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Неожиданная развязка: группа Дятлова погибла из-за руководителя похода

Неожиданная развязка: группа Дятлова погибла из-за руководителя похода
Фото: Josef Schafnitzel/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Восхождение было плохо организовано

Тайна перевала Дятлова остается нераскрытой – причина гибели туристов официально все еще не названа. Одни думают, что трагедия произошла из-за спецслужб, другие винят инопланетян и снежного человека. По одной из версий, никакой мистики и вовсе не было, а группа погибла лишь из-за плохой организации. Так считает один из исследователей.

Несмотря на то что Игорь Дятлов был опытным участником нескольких походов, трагедия могла произойти из-за допущенным им ошибок. Так, группа заранее не сообщила о своем маршруте, поэтому место стоянки нашли лишь спустя две недели. Также, исходя из данных следствия, руководитель не послушал совета оленеводов относительно выбора тропы и пошел своей дорогой.

Группа начала восхождение на гору только в 15:00, что очень поздно для зимнего времени, ведь темнеет рано, а выбирать дорогу, подсвечивая ее одним фонарем, – крайне опасно, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Турист в горах". Снаряжение для похода также не было подходящим – палатка была тяжелой и дырявой.

Ранее на видео с перевала Дятлова исследователи обнаружили снежного человека. А сестра руководителя похода раскрыла детали гибели туристов.

Фоторепортаж
Уфолог раскрыл тайну перевала Дятлова
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Я охреневаю! Утро превратилось в желтую помойку! Вы для чего эту муру пишете? Какое на хрен восхождение? это не Эльбрус. Это пологая гора. На нее когда угодно идти можно. Маршрут был категорийный, согласован со всеми с кем надо. С палаткой этой они прошли до этих событий хрен знает сколько и все было нормально. вся статья - полнейший бред дилетантки!
Новостей нет - вот и постят всякую <цензура>..ню. Сперва в Дзене - потом везде.
Ржущий гость
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Сказано, что палатка тяжелая и дырявая, значит тяжелая и дырявая.
Ее так и нашли - тяжелую и дырявую. Дыры специально для облегчения были сделаны.
И фонарик один светил. Керосиново-диодный. В другом уран закончился.
И оленевод глупый, дорогу не ту подсказал. Они же не олени, они сами знают, куда идти. Пошли, как стемнело, шоб супостаты не засекли.)))
Гость
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Вы всю туфту с Дзена собрались сюда нести?
Гость
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Я охреневаю! Утро превратилось в желтую помойку! Вы для чего эту муру пишете? Какое на хрен восхождение? это не Эльбрус. Это пологая гора. На нее когда угодно идти можно. Маршрут был категорийный, согласован со всеми с кем надо. С палаткой этой они прошли до этих событий хрен знает сколько и все было нормально. вся статья - полнейший бред дилетантки!
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